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Batman’da ekim ayında konut satışları arttı

BATMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Batman’da konut satışları ekim ayında yüzde 6 oranında artarak 530 olarak gerçekleşti.

Batman’da ekim ayında konut satışları arttı

Batman’da konut satışları ekim ayında yüzde 6 oranında artarak 530 olarak gerçekleşti. Batman’da konut alanların yüzde 56’sı ikinci el konutları tercih etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,3 azalırken, Batman’da konut satışları yüzde 6 arttı. Batman’da konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 530 oldu. Bu satışların 236’sı ilk satış, 294’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Batman’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında azalarak 87 oldu. İpotekli satışın 50’si ilk satış, 37’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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