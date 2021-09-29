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Batman'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

29.09.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Batman'da, elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erköklü Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

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