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Batman'da etçil çekirge görüntülendi

BATMAN HABERLERİ  | 19.06.2020 18:35 | Son Güncelleme

Batman'da etçil çekirge görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Kırkat köyünde yaşayan Edip Turgut, tarlasında mercimek hasadı yaparken 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu.

Turgut, daha önce bu büyüklükte çekirge görmediğini belirterek, "Mercimek biçiyordum. Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım yanına yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.

Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Kaplan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bu tür çekirgeler Mardin ve Batman'ın ilçelerinde de görüntülenmişti.

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