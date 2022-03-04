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Batman'da gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor

04.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllü gençlerden Nuray Okçu: - "Amacımız çocukların kalplerine dokunmak"

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri gezerek dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Gönüllüler ve gençlik liderleri, kırsaldaki çocuklara yönelik çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemek amacıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında, son bir yılda18 köye giderek yaklaşık 8 bin çocukla buluştu.

Beşiri ilçesi Yaylıca köyüne de giden gençler, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte çocuklarla ip atladı, halat çekti, çuval yarışı yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Çocuklar, gönüllü ağabey ve ablalarıyla keyifli saatler geçirdi.

Proje kapsamında öğrencilere kırtasiye yardımı da yapıldı.

- "Gönüllerine dokunabildiysek ne mutlu bize"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, projeyle kırsalda yaşayan dezavantajlı çocuklara ulaştıklarını, onları eğlendirmek istediklerini söyledi.

Çiftçi, projeyle merkezi çocukların ayağına götürdüklerini belirterek, "Öğrenciler çeşitli faaliyet ve etkinliklere katıldı. Onların gönüllerine dokunabildiysek ne mutlu bize. Merkezde gönüllü arkadaşlarımıza, gençlik liderlerine bu faaliyetlerde bulundukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar eğlenceli bir gün geçiriyor

Petrolkent Gençlik Merkezinde antrenörlük yapan Neriman Çetin de çocukların etkinlikler sayesine çok eğlendiğini ve unutulmaz bir gün geçirdiğini anlatarak, "Amacımız çocukların kalplerine dokunmak." dedi.

Gönüllü gençlerden Tuba Özdemir, proje kapsamında köyleri gezerek çocuklarla sportif ve kültürel faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Gençlerden Nuray Okçu, köyde çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Amacımız çocukların kalplerine dokunmak, duygusal zekayı geliştirmek, empati kurmak, etkili iletişim becerilerini kazandırmak." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Ecrin Angin ise köylerinde ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, ip atladık, halat çektik, yüzümüzü boyadık. Yeniden gelmelerini istiyoruz. Çok mutlu olduk. Bize moral verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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