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Batman'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan terörist yakalandı

07.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan terörist yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince 2004 yılından itibaren "yasa dışı silahlı örgüt kurma" suçundan arama kaydı bulunan ve 2004'te İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün giriş kapısına el bombasıyla yapılan saldırının faillerinden biri olan Zinar kod isimli terörist M.A, İl Jandarma Komutanlığınca Batman'ın Kozluk ilçesinin Çayönü Mahallesi'ne bağlı Yeniköy mezrasında düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yasa dışı silahlı örgüt kurma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay mahkumiyet kararı bulunan terörist, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, M.A. hakkında Türkiye'ye, Suriye uyruklu M.M.A.M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sahte Irak pasaportu ile giriş yaptığından "resmi belgede sahtecilik" ve terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.

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