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Batman’da hasta yatak sayısı Türkiye ortalamasının üstüne yükseldi

BATMAN HABERLERİ  | 26.12.2020 12:51 | Son Güncelleme

Batman’da yeni yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte hasta yatak sayında yüzde 50 artış sağlandı.Batman’da 90 bin metrekare alanda yapılan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte, Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasıyla hastanelerdeki yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Batman’da yeni yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte hasta yatak sayında yüzde 50 artış sağlandı.
Batman’da 90 bin metrekare alanda yapılan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte, Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasıyla hastanelerdeki yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Konu ile ilgili bilgi veren Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman’da sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla birlikte hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısının Türkiye ortalamasından yüzde 50 fazla olduğunu söyledi. Dr. Pamukçu, "Yatak doluluk oranımız yüzde 30’lardadır. Hastanelerimizde yatan hastaların yaklaşık yüzde 35’i il dışından gelen hastalarımızdır. Batman olarak kendimize yetme konusunda bir sıkıntımız olmadığı gibi, çevre illerden gelen hastalarımızda da hizmet sunmaktayız" dedi.

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