Batman’da hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde doğal ortamda yetiştirilen hindiler, tanesi 200 liradan satışa çıkarıldı.

Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde vatandaşlar, köyde besledikleri hindileri yılbaşı öncesinde satışa çıkardı. Hindileri tanesini 200 liradan satışa sunduğunu belirten İbrahim Çelik, "Hindilerimi köy ortamında doğal yollarla besledim. Hiçbir katkılı yem ile ilaç da vermedim. Hindilerimi palamut, ceviz içi ve benzeri gıdalarla besledim. Tamamen doğal köy ortamında beslediğimiz hindilerden dişi olanları 200 liradan, erkek olanları 300 liradan satıyoruz" dedi.

