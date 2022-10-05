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Batman'da işçi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı

05.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da işçi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı

Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 58 DY 605 plakalı minibüs, Ziyaret köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​

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