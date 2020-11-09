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Batman’da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

BATMAN HABERLERİ  | 09.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Batman’da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerince çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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