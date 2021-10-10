Batman'da köprü ayağında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Batman'da balık tutmak için girdikleri Batman Çayı üzerindeki köprünün ayağında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak için Batman Çayı'na giren Mehmet ve Hüseyin Bağlamış ile İsa Adıbelli, su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine çayın üzerinde bulunan köprünün ayağına sığındı.
Köprü ayağında mahsur kalan 3 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri uzattıkları halat ve merdiven yardımıyla köprü ayağında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
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