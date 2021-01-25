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Batman’da korona virüs vakalarında düşüş eğilimi sürüyor

25.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler olumlu sonuç vermeye devam ediyor.

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Batman Valiliği tarafından alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara riayet etmesiyle birlikte korona virüs vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı.
Batman Valisi Hulusi Şahin, Kültür Mahallesinde bulunan ve liseye dönüştürülecek olan binada incelemede bulundu. Burada korona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin, özellikle Batman halkının tedbirlere uymasının kendilerine olumlu şekilde yansıdığını söyledi. Vali Şahin, "Ağustos ayının ortalarında çok yüksek rakamları görmüştük. O günden itibaren aldığımız tedbirler, sıkı denetimler ve vatandaşlarımızın da hassasiyeti gerçekten çok ciddi bir düşüş oldu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki yüzde 50’nin altında bir yoğun bakım oranlarımız var. Servis yatak sayımız da doluluk oranlarımız da oldukça iyi durumlarda. Civar illere hizmet ediyoruz diyebilirim. Günlük vaka sayılarımız da çok çok az. Geçtiğimiz haziran ayının öncesine döndük diyebilirim. Bu şekilde devam ederse aşılama da devam ediyor. Biz bu büyük salgını yeneceğiz. Tabi ki bitmiş değil salgın. Tedbirlerimizi sıkı bir şekilde almaya devam etmeliyiz. Vatandaşlarımız da kişisel hayatlarında üç kurala uymaya devam etmeliler. Biz de mutasyonlu virüs tespit edilmiş değil. Arkadaşlarımız yakinen takip ediyorlar. Biz salgının ilk gününden itibaren sıkı karantina uyguluyoruz. Hasta bulunan evlere, mahallelere, köylere karantina uyguluyoruz. Böyle bir mutasyonda yakalansa bunun bulunduğu yerde yok edecek tedbirlerimiz de var. Şu an itibariyle biz tüm salgını mutasyonlarıyla birlikte yenmeye çok yakınız. Yeter ki aşılamaya yeterli ilgiyi gösterelim ve maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyalım. Bununla beraber biz mutasyonlu halini de eski halini de yeneceğiz. Aşılama gayet iyi gidiyor. Batman olarak gayet iyi durumdayız. Zaten rakamları bakanlığımız açıklıyor. Bir plan ve takvim var. Bu plan ve takvim çerçevesinde aşılama devam ediyor. Vatandaşımızın ilgisi de son derece iyi. Yaş biliyorsunuz 85 şu anda aşılanıyor. Hızlı bir şekilde 65’e doğru aşılama başlayacaktır. Daha sonra diğer programdaki hassasiyeti olan öncelikleri olan meslek gruplarına başlayacağız. Sıra gelince seve seve aşımızı olacağız" dedi.

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