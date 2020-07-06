YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da köy çocuklarına "gezici kütüphane" hizmet verecek

Batman'da köy çocuklarına "gezici kütüphane" hizmet verecek

BATMAN HABERLERİ  | 06.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Batman'da köy çocuklarına "gezici kütüphane" hizmet verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman Halk Kütüphanesine tahsis edilen "gezici kütüphane" kırsalda yaşayan çocuklar için hizmete girdi.

Kentte kırsal kesimde yaşamını sürdüren çocukların kitap ihtiyacı, içerisinde 2 bin kitap, 5 bilgisayar, televizyon, yazıcı, buzdolabı, su ısıtıcısı ve 17 oturma yeri, 6 seyyar tabure ile bir masa bulunan gezici kütüphane ile karşılanacak.

Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, gezici kütüphanenin Batman'da çok büyük bir hizmet gerçekleştireceğini söyledi.

Köylerde yaşayan çocukların gelişmiş kütüphane ortamından ve internetten yoksun olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Her türlü etkinlik çocuklarımızın ayağına taşınmış olacak. Böylece bu köydeki çocuklarımız 2 binin üzerinde kitap bulunan bu kütüphaneden istifade etmiş olacaklar. Kütüphanemizde 5 bilgisayar var. Bu bilgisayarlardan internet hizmeti alacaklar. Çocuklarımız için gezici kütüphanemiz unutulmaz olacak." diye konuştu.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti İl Başkanı Akif Gür de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Batman Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:48
Yatsı
21:27

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Pelin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sason’da bir ev karantinaya alındı

Sason’da bir ev karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.