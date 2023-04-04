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Batman’da lise öğrencilerinin kil topraktan yaptığı eserler ünlü sanatçıların eserlerini aratmıyor

04.04.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Sason ilçesinde lise öğrencilerinin okullarında açılan sanat atölyesinde kil topraktan yaptıkları heykel, büst ve çeşitli sanat eserleri, ünlü sanatçıların eserlerini aratmıyor.

Batman’da lise öğrencilerinin kil topraktan yaptığı eserler ünlü sanatçıların eserlerini aratmıyor

Sason Anadolu Lisesinde açılan sanat atölyesinde eğitim gören öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de günün yorgunluğunu ve stresini atıyor. Bir kil çamurundan sanat eserleri ortaya çıkaran öğrenciler, zor ve meşakkatli sanatla uğraşırken her gün yeni bir şeyler öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor.
Atölyede yaptıkları çalışmalarla tecrübe edinip el becerilerini geliştiren öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin, görenlerin takdirini kazandığını belirten Sason Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Avcı, atölyede eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserler sayesinde diğer derslerindeki başarılarının da arttığını belirti. Avcı, “Atölyemizde üç boyutu çalışmalara ağırlık verdik. Çünkü bu çalışmaların öğrencilerde ilgi uyandırdığını fark ettik. Öğrencilerimizin farklı özeliklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan oluşturduk. Ortaya koydukları eserleri görünce bizler de inanamadık. Çalışmalarımızda rölyef, heykel ve büst çalışmalarına ağırlık verdik. Öğrencilerin yaptıkları eserleri görünce bizler de daha bu işe adapte olduk. En son yaptıkları Einstein büstü ile öğrencilerin bu alandaki bilgileri de kalıtsal oldu” dedi.

“BAŞARDIĞIMIZI GÖRÜNCE GELECEĞE DAHA DA UMUTLA BAKIYORUZ”

Küçük bir ilçeden böyle eserler ortaya çıkarabildikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrencilerden Berfin Güngördü, “Daha önce bu ilçede böyle imkanlarımız yoktu. Biz bu eserleri yaptıkça daha da adapte olduğumuzu ve kendimizi geliştirdiğimizi gördük. Bu çalışmalarımızda öğretmenlerimizin bizlere destekleri büyük oldu. Bir şeyler başardığımızı görünce daha da mutlu bir şekilde geleceğe, önümüze bakabiliyoruz” diye konuştu.

“İNANDIK VE BAŞARDIK”

Bu kadar başarılı işler yapabileceklerine en başta inanmadıklarını belirten öğrencilerden İkra Yaşar, “Öğretmenlerimiz bizlere güzel eserler yapabileceğimizi söyleyince ilk başta inanmadık. Ama yaptıkça güzel eserler ortaya çıkınca çok mutlu olduk. Çalışmalarımızda heykeller, büstler, kabartmalar yaptık. Bu stresli okul döneminde çok adapte olduk ve çok eğlendik. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.

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