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Batman'da öğrenciler hazırladıkları yük taşıyan İHA projesi ile TEKNOFEST'te yarışacak

12.09.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Batman Kartalı" adı verilen projenin takım kaptanı 11. sınıf öğrencisi Muhammed Sait Yaşar: - "TEKNOFEST'te finale kaldık. İnşallah birinci oluruz. Projemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız İHA alanında ülkemize katkıda bulunmak, milli teknoloji hamlesine destek olmak"

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve "Batman Kartalı" adı verilen yük taşıma kapasitesine sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi kapsamında geliştirilen araç, TEKNOFEST liseler arası "İnsansız Hava Araçları" kategorisi Türkiye finalinde yarışacak.

Öğrenciler okulun fizik laboratuvarında oluşturulan atölyede hazırladıkları özgün bir tasarıma sahip, rüzgara karşı daha dirençli, güç tasarruflu, yük bırakma özelliği bulunan aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi.

13-18 Eylül'de Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek finalde yarışacak aracın proje danışmanlığını yapan fizik öğretmeni Bilal Baran, üç adımdan oluşan bir çalışma yaptıklarını belirterek, yaptıkları ilk başvuru kabul edildikten sonra tasarım raporu istendiğini, hazırladıkları tasarım raporunda başarı elde ettiklerini söyledi.

İkinci adımda detaylı tasarım raporu istendiğini, onu da hazırlayıp gönderdiklerini ve uçuş videosunu da başarılı bir şekilde çektiklerini aktaran Baran, bu aşamalar sonucu final yarışmasına katılmaya hak kazandıklarını ifade etti.

Baran, öğrencilerin bu çalışmayı yaparken teknoloji, tasarım, bilgisayar kullanımı, bilgiye ulaşabilme yöntemlerini öğrendiğini dile getirerek, "Üniversite düzeyinde yapılacak bir çalışmayı aslında ürün olarak biz şu anda elde ettik. Yarışma noktasında beklentimiz de derece ile Batman'a geri dönmek." dedi.

- "Amacımız İHA alanında ülkemize katkıda bulunmak"

Takım Kaptanı 11. sınıf öğrencisi Muhammed Sait Yaşar da çok zorlu ve meşakkatli bir yoldan geçip bugüne geldiklerini belirterek, "Bizim için güzel bir proje oldu. Çok uğraştık ama buna değdi." diye konuştu.

"TEKNOFEST'te finale kaldık. İnşallah birinci oluruz. Projemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız İHA alanında ülkemize katkıda bulunmak, milli teknoloji hamlesine destek olmak." ifadelerini kullanan Yaşar, özgün bir tasarım yaptıklarını aktardı.

Yaşar, "En büyük özelliği şasesinin özgün olması. Aynı zamanda dış kaplaması kamufle edilebilir. Oval bir yapıya sahip olduğundan rüzgara karşı daha dirençli. Güç tasarrufu açısından faydalı. Ayrıca yük bırakabiliyor." diye konuştu.

Projede görev alan 10. sınıf öğrencisi Murat Soysal projenin son bir yılında takıma dahil olduğunu anlatarak, TEKNOFEST'te finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yarışmada başarı elde ederek kente dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

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