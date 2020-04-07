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Batman'da öğretmenlerden Kovid-19 ile mücadeleye destek

BATMAN HABERLERİ  | 07.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, günde ürettikleri 10 ton kolonya, dezenfektan ve sıvı sabunu "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi ile ihtiyaç sahibi aileler ve kamu kurumlarına ulaştırıyor

BATMAN (AA) - Batman'da öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla kolonya, dezenfektan ve sıvı sabun üretiyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya öğretmenleri, okul bünyesindeki atölyede koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekten üretimi yapıyor.

Öğretmenler günde ürettikleri 2 ton sıvı sabun, 2 ton yüzey dezenfektanı, 3 ton kolonya, 3 ton da el dezenfektanı "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile kurumlara teslim ediyor.

Okul müdürü Necmettin Doğan Kümet, yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkede etkili olan koronavirüs salgınından dolayı ilin ihtiyaç duyduğu kimyasal temizlik malzemelerinin üretimi için Bakanlıktan aldıkları onay ile kimya teknolojisi bölümü olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Kümet, ürünleri öncelikle ilde, talep olması halinde diğer illere de ulaştırma gayreti içerisinde olacaklarını dile getirerek, "Batman Valiliğimizce ilimizde yardıma muhtaç ailelere ücretsiz üretimi sağlayacağız." dedi.

Kimya teknolojileri alan şefi Yusuf Şenses, okulun kimya öğretmenleri olarak yüzey dezenfektanı, el dezenfektanı, kolonya ve sıvı sabun ürettiklerini belirterek, ürettikleri ürünlerle ihtiyaç sahiplerine ve kamu kurumlarına destek sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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