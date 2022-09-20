Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Batman-Beşiri kara yolunun Kıra Dağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZR 296 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tekstil işçilerini taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile 10 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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