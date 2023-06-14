Batman'da özel gereksinimli öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve tiyatro oyunu sahneledi.
Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler kep attı.
Okul Müdürü Zeki Aslan, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ikinci mezunlarını verdiklerini söyledi.
İki alanda 11 öğrencinin mezun olduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu:
"Velilerimizle beraber güzel bir yıl sonu etkinliği yaptık. Okulda, down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli öğrencilere eğitim veriyoruz. Okulumuzda konaklama seyahat, yiyecek içecek, büro yönetimi ve tarım olmak üzere 4 alan var. 74 öğrencimiz eğitim görüyor." dedi.