Batman’da polis 15 günde 85 olayı aydınlattı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışma faaliyetleri kamuoyuna açıklandı. Açıklanan çalışmalarda 15 günde 85 olayın aydınlatıldığı ve 115 kişinin ise yakalanıp adalete teslim edildiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla son 15 günde yapılan çalışmalar açıklandı. Batman genelinde 5 bin 795 şahıs ve 2 bin 133 araç sorgusu yapıldı. Kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra, 68 hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı,7 yankesicilik-dolandırıcılık, 4 çalıntı malzeme müştekilerine teslim edilerek toplam 85 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

15 günde Batman’da çeşitli suçlara karışan 38 şüpheli şahıs ve aranan 77 şahıs olarak toplam 115 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kayıp olarak aranan 14 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda 14 tabanca, 3 av tüfeği olmak üzere toplam 17 silah ele geçirildi.

