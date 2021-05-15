YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da "Sason çileği"nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü

Batman'da "Sason çileği"nin tescillenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü

15.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sason ilçesinde devlet desteğiyle 1200 dönümde yetiştirilen kentin tescilli ürünü çilekte hasat sürüyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün: - "Sason çileğinin coğrafi işaret alması ürünün kalitesini arttırma ve kendine has özelliklerinin korunması açısından önemli"

İBRAHİM TOPRAK/METİN ÖZMEN - Batman'da üretimi her geçen yıl aryan "Sason çileği"nin coğrafi işaret tescili alması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Batman Ticaret ve Sanayi Odasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla "Şam Böreği"nin ardından "Sason çileği" de coğrafi işaret olarak tescillendi.

Devlet desteğiyle üretimi her geçen yıl artan ve adeta ilçenin kaderini değiştiren çilek üretimi 14 yılda 5 dönümden 1200 dönüme yükseldi.

Hasadı yapılan çilekte yıllık ortalama 3 bin 500 ton rekolte üreticisini mutlu ediyor. İlçede yaklaşık 400 aile çilek sayesinde geçimini sağlıyor.

- Tütüne alternatif olarak gelişti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, daha önce ilçede tütünün yaygın olduğunu, 2007 yılında devlet desteğiyle çilek üretiminin teşvik edildiğini söyledi.

İlçede 14 yıl önce 5 çiftçi ile 5 dönümde yüzde 100 devlet desteğiyle çilek üretiminin başladığını anımsatan Gün şu anda yaklaşık 400 ailenin 1200 dönümde çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sason çileğinin iklim koşullarının uygunluğu dolayısıyla kendine has aroması ve özellikleriyle ön plana çıktığına dikkati çeken Gün, tescillenmesinin de ilçeye katma değer sağlayacağını aktardı.

Çiftçilerin alternatif ürün olarak çileğe rağbet göstermesiyle üretim alanının arttığını, ürünün işlenmesi konusunda da projelerin hazırlandığını anlatan Gün, "Sason çileğinin coğrafi işaret alması ürünün kalitesini artırma ve kendine has özelliklerinin korunması açısından önemli. Çiftçilerimizin çileği daha uygun şekilde satması ve pazarlaması konusunda büyük etkisi olacaktır. Böylece ilçe ekonomisine de katkı sunacaktır." dedi.

- Üreticiler mutlu

Çilek üreticisi Mahmut Doğan da devlet desteğiyle çilek üretimine başladıklarını ifade etti.

Tescilden dolayı mutluluk yaşadıklarını aktaran Doğan, "Çiftçilerimizin gözü aydın. Çileğimizin tescillenmesi çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ürünün aracı firmalar vasıtasıyla yurt dışına ihraç edildiğini belirten Doğan, çilek işleme merkezinin kurulmasını istediklerini, bunun doğrudan yurt dışına ihraç konusunda büyük bir rahatlık sağlayacağını bildirdi.

Çiftçi Kemal Erdem ise Sason çileğinin kaliteli ve organik bir ürün olduğunu söyledi.

Tescilden dolayı mutlu olduklarını belirten Erdem ürettikleri çileğin artık bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Batman’da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandıBatman’da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:21
Sabah
04:59
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:25
Yatsı
20:56

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cumartesi

Doğan Eczanesi
Merkez
İlhan Eczanesi
Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.