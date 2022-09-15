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Batman'da silahlı kavgada bir kişi öldü

15.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Batman'da amca yeğen arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Doğu (41) ticari anlaşmazlık yaşadığı amcası Berzan Doğu'nun (57) Çamlıtepe Mahallesi'ndeki dükkanına gitti.

Aralarında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine amca Doğu belindeki tabancayı çıkardı. İkili arasında yaşanan boğuşma esnasında silahın ateş alması sonucu Berzan Doğu göğsünden ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Doğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ekrem Doğu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman kavga amca yeğen

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