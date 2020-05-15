YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

BATMAN HABERLERİ  | 15.05.2020 23:28 | Son Güncelleme

Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Üçyol mevkisinde Hayrettin Mete'ye, bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mete'nin AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Anadolu Üniversitesi açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Anadolu Üniversitesi açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

Gençler uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı

Gençler uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Batman Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
04:58
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:26
Yatsı
20:58

Batman Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu

Engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.