YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.10.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Batman'da iş yerinde kadın akrabası tarafından silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde kasaplık yapan A.T. (50) akrabası olduğu öğrenilen bir kadın tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T. 112 Acil Sağlık Ekiplerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman merkezli 6 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 şüpheli yakalandıBatman merkezli 6 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 şüpheli yakalandı
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdiKarabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Batman silahlı saldırı

Batman Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:07
İkindi
15:18
Akşam
17:51
Yatsı
19:06
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.