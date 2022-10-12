Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Batman'da iş yerinde kadın akrabası tarafından silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde kasaplık yapan A.T. (50) akrabası olduğu öğrenilen bir kadın tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan A.T. 112 Acil Sağlık Ekiplerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.
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