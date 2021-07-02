YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

02.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alından 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 52 gram metamfetamin, 574 gram toz esrar, 21,14 gram eroin, 2,45 gram sentetik kannobinoid, 8 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bill Gates'e büyük tepkiBill Gates'e büyük tepki
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıBatman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:51
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:49
Yatsı
21:28

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Şifa Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.