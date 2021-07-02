Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alından 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 52 gram metamfetamin, 574 gram toz esrar, 21,14 gram eroin, 2,45 gram sentetik kannobinoid, 8 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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