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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

11.01.2024 14:00 | Son Güncelleme:
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Narkogüç operasyonları kapsamında tespit edilen adreslere yönelik şafak operasyonları düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör arama köpekleri Linda ve İka'nın da katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 710 gram toz esrar, 5,04 gram metamfetamin, 4,33 gram skunk, 1,02 gram bonzai, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Batman uyuşturucu operasyonu

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