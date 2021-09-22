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Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

22.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Pisyar Çayı'nda bulunan yaralı kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Bölgede balık avlayan Engin Doyar, çayın kenarında bulduğu kanadından yaralı kuşu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.

​​​​​​​Kızıl şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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