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Batman’da yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Projesi’ ile karşılanıyor

İHA İHA
30.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Batman’ın Kozluk ilçesinde kendi ihtiyaçlarını tek başına göremeyen yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları, Türkiye genelinde geliştirilen ’Vefa Projesi’ ile karşılanıyor.

Batman’da yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Projesi’ ile karşılanıyor

Kozluk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelerin temizlik, kişisel bakımları ve yemek ihtiyaçları gideriliyor. Yıl boyunca devam edecek olan proje ile yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizlenirken her gün yemek servisi de yapılıyor.

Bakıma muhtaç vatandaşların insan onuruna yakışacak şekilde yaşam hakkına sahip olduklarını ifade eden İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, “Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması çerçevesinde temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız değilsiniz diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz” dedi.

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