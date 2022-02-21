Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Batman'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de görev yapacak 151 komando için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.
Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.
Tören sonunda yakınlarıyla vedalaşan komandolar, Suriye'ye hareket etti.
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