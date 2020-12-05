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Batman'ı yaptığı plastik, krom ve altın kaplama petrol pompası maketleriyle tanıtıyor

BATMAN HABERLERİ  | 05.12.2020 11:03 | Son Güncelleme

63 yaşındaki Bahri Kenan Şen, "at başı" tabir edilen plastik, krom ve altın kaplama maketlerin ilgi görmesinden memnun - Şen: - "Hemşehrilerimiz Batman dışındaki dostlarını ziyarete gittiği zaman en güzel Batman hatırası olarak bu at başlarını götürüyor. Üzerine isim de yazabiliyoruz. Kentte ayrılanlar Batman hatırası olarak at başı alıyor"

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da yaşayan 63 yaşındaki Bahri Kenan Şen, "at başı" olarak tabir edilen plastik, krom ve altın kaplama petrol pompası maketleri üreterek "petrol kenti"nin tanıtımına katkı sunuyor.

İstanbul'da 20 yıl oto yedek parça sektöründe çalışan ve memleketine döndükten sonra reklamcılık yapan Şen, petrol ile bilinen kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla plastik, krom ve altın kaplama hareketli pompalar üretmeye başladı.

Şen, farklı ebatlardaki maketlerin ilgi görmesinden memnun.

Bahri Kenan Şen, AA muhabirine, Batman'ın kalite değerini arttırmak ve kente ait bir hatıra süs eşyası kazandırmak amacıyla hareketli petrol pompası maketleri imal ettiğini söyledi.

İlk ürettiği iki boyutlu maketin dikkati çekmediğini ancak yaptığı çalışmalar neticesinde gerçeğine yakın ve hareketli petrol pompaları yapmaya başladığını anlatan Şen, "İlk başlarda yedek parça bulma konusunda biraz zorluklar yaşadım. Özellikle motor temininde. Sonra İstanbul'dan ağır devirli motor bulduk. Gaziantep'te kalıbını yaptırdık. İlk modelimizi biraz daha geliştirdik ve şimdilerde son halini piyasaya arz ediyoruz." dedi.

Plastik, krom ve altın kaplama maket pompa imal ettiğini aktaran Şen, bunların tamamen el işçiliğiyle üretildiğini belirtti.

Hediyelik ürünlerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Şen, "Maket petrol pompalarına ilgi çok güzel. Hemşehrilerimiz Batman dışındaki dostlarını ziyarete gittiği zaman en güzel Batman hatırası olarak bu at başlarını götürüyor. Üzerine isim de yazabiliyoruz. Kentten ayrılanlar Batman hatırası olarak at başı alıyor." dedi.

Şen, pompaların fiyatının kullanılan malzemeye göre değiştiğini, plastik 150, krom 350, altın kaplama olanları da 450 liraya satışa sunduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de altın kaplama petrol pompası yaptığını dile getiren Şen, "Cumhurbaşkanımıza da bir tane hazırladık. Batman'a ilk geldiğinde kendisine takdim etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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