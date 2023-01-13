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Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak

13.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şevk Taş, esnafa verilen 100 milyar TL olan krediyi 150 milyar TL’ye çıkarttıklarını söyledi.

Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şevk Taş, kooperatif ortaklarıyla, kuyumcu, galerici, araç kiralama işletmeleriyle çalışma alanlarını çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Taş, “Cumhurbaşkanının dün açıkladığı bir takım düzeltmeler ve reformlar da uygulanacaktır. Halkbank kredi limiti 500 bin TL oldu. Halkbank kredi faizlerini yüzde 9,5’tan yüzde 7,5’a indi. Bunları takip edeceğiz ve uygulayacağız. Kredi destek paketi 100 milyar TL’den 150 milyar TL’ye çıkacak. Esnafımız da bunu hissedecek. Risk grupları haziran ayına kadar üst limit 500 bin TL’den faydalanacak. Halkbank Troy ve Paraf kredi kartları, esnafımıza göre kredi karttı 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 ay ödemeli yüzde 9,75 gibi oranla taksitlendirme yapabilecekler. Hammadde ve mamul alımında kullanılan kartlarda yüzde 50 oranında artırım yaparak 150 bin TL limite çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

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