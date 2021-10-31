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Batshuayi ve Rosier'in tedavileri başladı

31.10.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batshuayi ve Rosier'in tedavileri başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama; Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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