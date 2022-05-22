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Batsuhayi Galatasaray'a mesaj yolladı! ''Beni lütfen alın''

22.05.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçiren Michy Batshuayi, İstanbul'a adeta aşık oldu. Chelsea'ye geri dönmek istemeyen Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı ekibe mesaj yolladı. Beşiktaşlı taraftarlara adeta saç baş yoldurtan Michy Batshuayi, İstanbul'da kalmak istiyor.

Batsuhayi Galatasaray'a mesaj yolladı! ''Beni lütfen alın''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta geçirdiği kötü sezonla Chelsea'nin de gözünden düşen Michy Batshuayi kendine yeni bir kulüp arıyor. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran ve burada mutlu olan Michy Batshuayi'nin geri dönmeye niyeti yok... Beşiktaş'ın kesin olarak kendisiyle devam etmeme kararı almasının ardından yıldız oyuncu Galatasaray'a mesaj yolladı.

"LÜTFEN BENİ ALIN"

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Belçikalı oyuncu Dünya Kupası öncesi kendine takım arayışına başladı. Galatasaray'da Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, transferde görevlendirdiği Cenk Ergün’e güveniyor. Michy Batshuayi'nin menajeri ile görüşme gerçekleştiren Cenk Ergün, bu transferde temkinli davranıyor.

"FORMAYI GİYMEYE HAZIRIM"

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Batshuayi'nin menajeri oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye’ye alıştığını İstanbul’da yaşamak istediğinin altını çizdi. Dünya Kupası’na hazır gitmek istediği için Chelsea’ye dönüp yeni takım arayarak vakit kaybetmek istemediğini söyledi. Batshuayi bu sezon 32 lig maçında 14 gol 5 asistlik skor üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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