Battal Dede Millet Parkı için 500 bin TL ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Alaca’da bulunan Battal Dede Parkı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için 500 bin TL ödenek ayrıldığını açıkladı.

Alaca Belediyesi’nin Millet Bahçesi talebini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ilettiklerini kaydeden milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Kurum’un direktifleriyle kabul edilen proje ile Battal Dede Parkı’nın Millet Bahçesi olarak düzenleneceğini belirtti.

Alaca Denizhan Mahallesi’nde bulunan parkta uygulanacak projenin 2 milyon 454 bin 112 TL’ye mal olacağını açıklayan Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Alaca Belediyesi’ne Millet Bahçesi için 500 bin TL destek aktarıldığını bildirdi.

Alaca Belediyesi tarafından yapılan fizibilite, mimari ve peyzaj çalışmaları ile atıl durumda bulunan 21 bin 318 metrekare alana sahip Battal Dede Parkı’nın modern bir hale geleceğini anlatan Ceylan, Alaca Belediyesi tarafından vatandaşların aileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanının en kısa zamanda ilçeye kazandırılacağını sözlerine ekledi.



