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Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak

MALATYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:28 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıların ertelenmesine rağmen Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, izinli olarak olağanüstü toplanacak.Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanıp, Battalgazi Belediye Başkanlığının toplantı yapma izin yazısını değerlendirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıların ertelenmesine rağmen Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, izinli olarak olağanüstü toplanacak.
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanıp, Battalgazi Belediye Başkanlığının toplantı yapma izin yazısını değerlendirdi. Toplantıda, Battalgazi İlçesi Belediyesi’nin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da olağanüstü toplama talebine izin verildiği belirtilip, “ Elazığ İli Sivrice İlçesinde 24 Ocak2020 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Battalgazi ilçesinin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Komisyonunun 11 Mart 2020 tarih ve 41 no’lu kararı doğrultusunda, belediye başkanlığına aktarılan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin, araç alımında kullanılmak üzere, Taşıt Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince meclis kararı alınmasının gerektiği, belediye başkanlığına aktarılan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin afetle mücadele kapsamında harcanması hem de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması kapsamındaki görevlerin aksamaması/devamı için belediye meclisinin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da olağanüstü toplamasının planlandığı, söz konusu olağanüstü meclis toplantısının 350 kişilik belediye konferans salonunda sosyal mesafe korunarak ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak yapılacağı mevzuat gereği belirtilmiştir” denildi.
Eczaneler 10.00-18.00 arası çalışacak
Bu arada, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca eczanelerin çalışma saatleri talebini de inceledi. İnceleme sonunda, "İlimiz Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren çalışma saatlerinin hafta içi günlerde 10.00-18.00 olarak tespit edilmesi ve hafta sonu günlerde nöbetçi eczane sayısının 8 olarak uygulanması yönündeki talebinin uygun bulunmasına ve uygulamanın bu yönde yapılmasının sağlanmasına karar verildi” şeklinde açıklama yapıldı.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
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