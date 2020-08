Battalgazi Belediyesi, asfaltsız yol bırakmama hedefinde

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmaları ile ulaşımı kolaylaştırmaya devam ediyor. Fen İşlerine bağlı ekipler, son olarak Ağılyazı Mahallesi’nde sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmayı hedefleyen Battalgazi Belediyesi, Ağılyazı Mahallesi’nde başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. İlçenin her caddesinde, mahallesinde ve sokağında asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekiplerin bu çalışmaları, vatandaşlardan takdir topladı. Ağılyazı mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürüne eksiklikler hakkında talimatlar veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti. Halkın refahı için yürüttükleri çalışmalara önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini vurgulayan Başkan Güder’e bu incelemelerde Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar eşlik etti.

“Battalgazi Belediyesi her sorunumuza koşuyor”

Battalgazi Belediyesi’nin her sorunlarına koştuğunu belirten Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak ise, “Battalgazi Belediye’miz her sorunumuza koşuyor. Yapılan çalışmalarından çok memnunuz. Başkanımızdan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Mahallemizde şuanda 5 bölgede daha yol çalışması var. Tahmini olarak bu çalışma 15-20 km arasında bir yol yapım çalışması. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Sayın Kaymakamımız Abdül Kadir Duran’a mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.