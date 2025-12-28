MAGAZİN

Ben Leman bitti mi, final mi yaptı? Seyirci isyan etti

Reytinglerde istenen başarıyı alamayan Ben Leman dizisi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Ben Leman final bölümü sonrasında seyirciden tepkiler gecikmedi. Peki Ben Leman neden bitti?

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisi 27 Aralık akşamı final bölümüyle ekrana geldi. Ben Leman bitti mi, neden final yaptı soruları ise araştırılmaya başlandı.

NOW TV ekranında izleyici ile buluşan Ben Leman dizisi final kararı aldı. Dizinin final kararı alması izleyicisi tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.

BEN LEMAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ben Leman dizisinin final bölümü 27 Aralık Cumartesi akşamı NOW TV ekranında izleyici ile buluştu. Dizi istediği reyting başarısını elde edemedi ve final kararı aldı.

Seyirciler ise bu duruma tepki gösterdi. Tekrar bölümleri Disney'de yayınlanan dizinin seyircileri "Bunu hak etmedi", "Disney devam bölümleri için satın alsın", "Yazık oldu bu diziye", "Bu dizi nasıl reyting alamaz ya", "Şahane dizi yine abuk dizilere yenildi" yorumlarında bulundu.

Ben Leman
