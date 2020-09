Battalgazi’de “Avrupa Spor Haftası” coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası, Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bulunan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında coşkuyla kutlandı.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler eşliğinde Jimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando, Karate, Futbol (Penaltı Atışları), Dart, Dağcılık, Satranç ve Eskrim gibi branşlarda etkinlik düzenlendi. 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak aynı anda kutlanan ve çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyi bir araya getiren etkinliklere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de katıldı. Başkan Güder, Avrupa Spor Haftası’nın Battalgazi’ye hareketlilik getirdiğini dile getirdi.