Battalgazi’de sokak hayvanlara yem bırakıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları kapsamında dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayan Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama dağıttı.

Can dostlarımızın günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mamaları ilçe genelinde dağıtım noktaları oluşturuldu ve kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar farklı noktalara bırakılıyor. Mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Kış günlerinde sokak hayvanlarının olumsuzluk yaşamaması adına bu dağıtımlar belli aralıklarda devam ediyor.

“CAN DOSTLARIMIZI SOĞUKTA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Kış aylarının gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünya sadece biz insanlar için değil. Bu hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu dönemlerde en büyük zorluğu yaşayanlar dilsiz dostlarımız. Bu canları zor şartlarda yalnız bırakmamak bizim görevimiz. Soğuk hava şartlarında da sokak hayvanlarımızı zor şartlarda bırakmamak için çalışıyoruz. Özellikle yoğun soğukların olduğu, olumsuz hava şartlarının arttığı kış dönemlerinde mama dağıtımını arttıracağız. İlçe genelindeki can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek ve aç kalmamalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ilçemizin farklı bölgelerine kuru mama bırakıyor. Biz belediye olarak mama desteğine devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da özellikle bu soğuk kış günlerinde can dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.

