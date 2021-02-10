YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

10.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kooperatifçilik sektöründe hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmayı sürdüren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtımı için Fahri Başkan Yıldız Güder’in talimatıyla Malatya’da bulunan toplam 9 markette tanıtım ve satış stantları açtı.Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmaya devam ediyor.Son olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine kapılarını açan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların hijyen denetimlerinden geçerek yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımını üst seviyelere çıkarmak adına büyük adımlar atmaya devam ederken, üreticilerin yoğun olarak kullandığı marketlerde de tanıtım ve satış stantları açtı.

Kooperatifçilik sektöründe hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmayı sürdüren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtımı için Fahri Başkan Yıldız Güder’in talimatıyla Malatya’da bulunan toplam 9 markette tanıtım ve satış stantları açtı.
Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmaya devam ediyor.
Son olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine kapılarını açan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınların hijyen denetimlerinden geçerek yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımını üst seviyelere çıkarmak adına büyük adımlar atmaya devam ederken, üreticilerin yoğun olarak kullandığı marketlerde de tanıtım ve satış stantları açtı. Toplam 9 markette açılan standın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirten Fahri Başkanı Yıldız Güder, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatif olarak üretimi güçlendirmek adına üzerlerine düşen tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Fahri Başkan Güder: “Kadın üretirse toplum kazanır”
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, “Battalgazi Belediyemizin destekleri ile kurmuş olduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Şükürler olsun hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmalarımızla artık kendi kendine yeten ve yeni hedefler koyan bir kooperatif konumuna ulaştık. Kadınlarımızın organik ürünlerini tüketicilerle buluşturmak için yeni bir hamle daha yapıyoruz. Bir yandan projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, diğer yandan da üretici kadınlarımızın ürünlerinin tanıtımını yapmak için vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı marketlerimizde tanıtım ve satış standı açıyoruz. Kadınlarımız, bu stantlarda el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Bu anlamda bizlere kapılarını açan ve kadınlarımızın emeklerini değerli kıldıkları için başta Esenlik Marketlerimiz olmak üzere Çarşı Marketlerimiz ve Pazar Marketlerimizin yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hafta birkaç marketimizde daha bu stantlardan açacağız. Bununla birlikte ikinci şubemizi Gazi Parkımızda hayata geçiriyoruz. Burada da en kısa sürede satışlarımız başlayacaktır. Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın, üretimde etkin rol alması için çıktığımız bu yolculukta kadınlarımız ile birlikte en güzel hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Kadın üretirse toplum kazanır. Vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım
1/

Malatya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Ebru Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.