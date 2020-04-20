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Batuhan Karadeniz'den itiraf geldi! ''Hayatımdaki en büyük hatayı Türk milletine yaptım"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.04.2020 19:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürürken bir dönem Beşiktaş forması da giyen Batuhan Karadeniz dikkat çeken bir röportaj verdi. Kariyerinde birçok hata yaptığını söyleyen Batuhan, PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a transfer olduğunu ifade etti.

Kariyerini TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da sürdüren golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, Mackolik Instagram canlı yayınında hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi.Batuhan Karadeniz, karantina günleri ve kariyerine dair merak edilen anıları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Batuhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evdeki günlerini anlatırken, "Evde çalışmalarıma devam ediyor ve bir an önce işime dönmek istiyorum. Bu zorlu şartlar altında mutlu kalmaya çalışıyoruz. Ligler açıldığında nasıl bir performans sergileyeceğimizi bilemiyoruz tabii, sonuçta evde kısıtlı bir şekilde çalışıyoruz. Beslenmeme ve formda kalmaya dikkat ediyorum." diye konuştu.

"MANCHESTER CITY İSTEDİ, HAYAL GİBİ GELİYORDU"

28 yaşındaki oyuncu, kariyerinin kalan bölümlerindeki hedeflerine dair şöyle konuştu:"6 ay Trabzon'da ve 6 ay İsviçre'de geçirdiğim süreç dışında kötü bir sezon geçirdiğimi düşünmüyorum. Kendimi insanlara yanlış tanıtmam ve medyanın yanlış yönlendirmesi de bazı şeylerde etkili oldu. Benim hedefim her zaman en üst ligde, en iyi şartlar altında futbolu bırakmak. Kariyerime başladığımda Beşiktaş'ta 15 sene oynayıp futbolu bırakmak vardı. Orada yetiştim, top toplayıcılık yaptım. Ben her şeyi çok erken yaşadığım için sıkıntı yaşadım. Çocukluğumu yaşayamadan adam oldum. O zamanlar Manchester City istedi beni, hayal gibi geliyordu. Beşiktaş maçlarını evden kaçarak izliyordum. Sonra bir baktım, 6 ay sonra derbi oynuyorum!" dedi.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK YANLIŞI TÜRK MİLLETİNE YAPTIM"

Kariyeri boyunca yanlışlar yaptığını da itiraf eden Batuhan, "Zamanında yanlışlar yapmadım mı? Yaptım. Ama ne takım arkadaşlarıma, ne de bir teknik direktörüme yanlış yaptım. Benim tek yanlışım milletimize oldu. O zamanlarki cahiliyet dönemim olmasaydı, milli formayı uzun yıllar giyebilecek ve uzun yıllar milli takımı forvet arayışına sokmayacak bir oyuncuydum. Bu benim hayatım boyunca en büyük pişmanlığım olacak. Ama ben hiçbir şey için geç olmadığına inanıyorum. Çalışmalarımı da en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Tekrar başarabileceğime inandığım için son çırpınışları yapıyorum." diye konuştu.

"GETAFEYE GİTTİM, HAVALİMANINDAN GERİ DÖNDÜM"

Golcü oyuncu, yaşadığı en ilginç transfer hikayesini şöyle anlattı:"Getafe'ye transfer olmak için İspanya'ya gittim. Başkanları çok mutlu, ben çok mutluyum. Avukat aradı, 'Batuhan aynı sezon içinde 3. takımda oynayamazsın, transfer iptal' dedi. Eskişehirspor'da 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Beşiktaş'la sözleşmemi feshetmiştim, sordum avukata ne yapacağım diye, 'Evde oturursun artık' dedi bana ve altı ay evde oturdum. Amatörlüğe bakar mısın, bir de Türkiye'nin en iyi avukatlarıyla, menajerleriyle çalışıyoruz." dedi.

"KİMİ SEVDİYSEM TERK EDİLDİM"

Batuhan, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birisiyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:"Bir menajerim vardı. Bana dedi ki, 'PSV veya Ajax, birini seç gidiyoruz'. Ben ise Eskişehirspor'a gitmeyi tercih ettim. Böyle bir akıl var mı? Bu tercihi yapmamdaki sebep ise Eskişehirspor'da çok sevilmemdi. Futbolcu olmak isteyen arkadaşlara şunu öneririm, 'Bir kulübü sevme, bağlanma.' Ben kimi sevdiysem hep terk edildim. Futbolda duygusallığa hiç yer yok. Ben profesyonel olamadım, profesyonel olmak lazım. Beşiktaş'tayken de başka takımlar istedi, ama gidemedim. Doğru insanların yönlendirmesi de çok önemli. Benim yarı kapasitemde olan oyuncular çok iyi yerlere geliyor. Bu tamamen çevre ve doğru yönlendirmeyle alakalı." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğer hatalarından ders aldıysan, yanlışlarının ne olduğunu iyi biliyorsan, bence yaşın daha küçük, bundan sonrada başarabilirsin,,yeter ki kendine güven,,
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