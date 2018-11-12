Batuhan Karadeniz'den kadro dışı kalma rekoru

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'da kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, ilginç bir rekora imza attı.
Beşiktaş'ta forma giydiği ilk dönemde Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirilen ancak beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Batuhan Karadeniz, ilginç bir istatistiğe imza attı.
Bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da geçtiğimiz günlerde alınan kararla kadro dışı kalan Karadeniz, forma giydiği 9 farklı kulübün tamamında kadro dışı kalarak ilginç bir ilke imzasını attı.
Kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor formaları terleten 27 yaşındaki oyuncu, bu kulüplerin tamamında en az bir defa kadro dışı kaldı.
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