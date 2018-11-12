SPOR

Batuhan Karadeniz'den kadro dışı kalma rekoru

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 12.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, forma giydiği 9 farklı kulübün tamamında kadro dışı kalarak ilginç bir rekora imza attı.

Batuhan Karadeniz'den kadro dışı kalma rekoru

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'da kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, ilginç bir rekora imza attı.

Beşiktaş'ta forma giydiği ilk dönemde Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirilen ancak beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Batuhan Karadeniz, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da geçtiğimiz günlerde alınan kararla kadro dışı kalan Karadeniz, forma giydiği 9 farklı kulübün tamamında kadro dışı kalarak ilginç bir ilke imzasını attı.

Kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor formaları terleten 27 yaşındaki oyuncu, bu kulüplerin tamamında en az bir defa kadro dışı kaldı.

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batuhan karadeniz adana demirspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şunu sormak istiyorum. futbolcu kadro dışı kaldığı zaman parasını alabiliyor mu? parasından bir eksilme oluyor mu? sözleşme yaparken alacağı paradan bir eksilme olmuyorsa o futbolcu neden kadro dışı bırakılır?
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