Batuhan Karadeniz'e hapis cezası isteniyor! Eski futbolcunun başı Aleyna Eroğlu'nun iddialarıyla derde girdi...

Batuhan Karadeniz, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bir dönem Aleyna Eroğlu ile sevgili olan ve bu ilişkide Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen Batuhan Karadeniz'e hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI! 4.5 HIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

O dönem iki yıl birlikte oldukları Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşmış ve Batuhan Karadeniz'e 300 bin tl verip geri alamadığını öne sürmüştü. Bu olaylar sonrası Batuhan Karadeniz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Batuhan Karadeniz'den parasını almak için bulunduğu otele gittiğini söyleyen Eroğlu, "Kapıyı çaldım, açtı. Açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken sağ kolumu kapıya sıkıştırdı. Hem paramı alamadım hem de şiddet gördüm." diyerek parasını alamadığını söylemişti. Bu iddia üzerine savcılık harekete geçmişti.





