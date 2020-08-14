Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da forma giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu. Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon FK ile anlaştı.
Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz'in 2019/2020 sezonunda forma giydiği Bandırmaspor ve Tuzlaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi.
29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi oldu.
Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, kısa süren Beşiktaş macerasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor formaları giydi.
Henüz 29 yaşında olan ve film gibi kariyeri olan Batuhan'ın yeni sezonda futbol hayatına Hekimoğlu Trabzonspor'la devam edecek. (Ajansspor)
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