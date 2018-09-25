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Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.09.2018 22:37 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Yeni Orduspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükselirken, Adana Demirspor forması giyen Batuhan Karadeniz, az kalsın takımını yakıyordu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Batuhan Karadeniz, panenka vuruşu yaptı ve topu üstten auta attı.

Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. Adana Demirspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Adana ekibinin tecrübeli forveti Batuhan Karadeniz, az kalsın takımını yakıyordu.

Maçın 78. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Batuhan Karadeniz, vuruşunu panenka stili ile yaptı ancak top üstten auta gitti.

Vuruş sonrası büyük üzüntü yaşayan Batuhan Karadeniz'i takım arkadaşları teselli etti.

Adana Demirspor'a Yeni Orduspor karşısında galibiyeti, 90+4'te Orkan Çınar penaltıdan kaydettiği golle getirdi.

İşte Batuhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı;

3. TUR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:

Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon-Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Pendikspor-Altınordu: 2-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0

Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 2-1

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Ziraat Türkiye Kupası batuhan karadeniz adana demirspor Yeni Orduspor

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