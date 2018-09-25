Batuhan Karadeniz, kullandığı panenka penaltısını dışarı attı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. Adana Demirspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Adana ekibinin tecrübeli forveti Batuhan Karadeniz, az kalsın takımını yakıyordu.

Maçın 78. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Batuhan Karadeniz, vuruşunu panenka stili ile yaptı ancak top üstten auta gitti.

Vuruş sonrası büyük üzüntü yaşayan Batuhan Karadeniz'i takım arkadaşları teselli etti.

Adana Demirspor'a Yeni Orduspor karşısında galibiyeti, 90+4'te Orkan Çınar penaltıdan kaydettiği golle getirdi.

İşte Batuhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı;

Batuhan karadeniz ve penaltı dersi. pic.twitter.com/misRD0uIkO — HUN CiHAN (@OmerPekergin) 25 Eylül 2018

3. TUR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:

Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon-Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Pendikspor-Altınordu: 2-1