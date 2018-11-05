Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

İçerenköy İdman Yurdu'ndan Beşiktaş'a transfer olduğunda "Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor" yorumları yapılmıştı.
Ardından Eskişehirspor'un yolunu tutan Batuhan, zaman zaman iyi bir performans gösterse de yine aynı davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı.
Ancak Batuhan Karadeniz, hem saha içi hem de saha dışındaki disiplinsiz davranışlarıyla siyah-beyazlı takımda gözden düşmüş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Daha sonra gittiği bütün takımlarda aynı sıkıntıyı yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, son olarak sezon başında Adana Demirspor'a imza atarak yeni bir başlangıç yapacağını söylemişti.
Ancak haftalar geçtikçe aynı hareketleri Adana ekibinde de gösteren Karadeniz, bir kez daha kadro dışı bırakıldı.
Batuhan Karadeniz böylece, forma giydiği takımların neredeyse tamamında kadro dışı kalmış oldu.
İşte Batuhan'ın imza attığı o ilginç rekor:
2007: Beşiktaş'ta kadro dışı
2012: Eskişehir'de kadro dışı
2013: Trabzon'da kadro dışı
2014: Elazığ'da kadro dışı
2015: Sivas'ta kadro dışı
2016: St. Gallen'da kadro dışı
2016: Şanlıurfa'da kadro dışı
2017: Sakarya'da kadro dışı
2018: A.Demirspor'da kadro dışı
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