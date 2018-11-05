SPOR

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ancak geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, ilginç bir rekora imza attı. Batuhan Karadeniz, forma giydiği tüm takımlarda kadro dışı bırakıldı.

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

İçerenköy İdman Yurdu'ndan Beşiktaş'a transfer olduğunda "Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor" yorumları yapılmıştı.

Ardından Eskişehirspor'un yolunu tutan Batuhan, zaman zaman iyi bir performans gösterse de yine aynı davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Ancak Batuhan Karadeniz, hem saha içi hem de saha dışındaki disiplinsiz davranışlarıyla siyah-beyazlı takımda gözden düşmüş ve kadro dışı bırakılmıştı.

Daha sonra gittiği bütün takımlarda aynı sıkıntıyı yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, son olarak sezon başında Adana Demirspor'a imza atarak yeni bir başlangıç yapacağını söylemişti.

Ancak haftalar geçtikçe aynı hareketleri Adana ekibinde de gösteren Karadeniz, bir kez daha kadro dışı bırakıldı.

Batuhan Karadeniz böylece, forma giydiği takımların neredeyse tamamında kadro dışı kalmış oldu.

İşte Batuhan'ın imza attığı o ilginç rekor:

2007: Beşiktaş'ta kadro dışı

2012: Eskişehir'de kadro dışı

2013: Trabzon'da kadro dışı

2014: Elazığ'da kadro dışı

2015: Sivas'ta kadro dışı

2016: St. Gallen'da kadro dışı

2016: Şanlıurfa'da kadro dışı

2017: Sakarya'da kadro dışı

2018: A.Demirspor'da kadro dışı

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldıAdana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana demirspor batuhan karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'e dev talip!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

Denizlispor Yücel İldiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Denizlispor Yücel İldiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.