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Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Galatasaray itirafı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli birçok futbolcunun menajerliğini yapan Batur Altıparmak, Berke Özer ve Barış Alıcı'yla ilgili transfer itirafında bulundu. Batur Altıparmak'ın gündeminde Cengiz Ünder, Enes Ünal, Okay Yokuşlu gibi milli yıldızlarımız da vardı.

İşte Batur Altıparmak'ın Haber Global'e yaptığı açıklamalar...

Ünlü menajer Batur Altıparmak'tan flaş transfer açıklamaları

- İrfan Can Kahveci'yi önümüzdeki dönemde Avrupa'ya götürmeyi planlıyoruz.

- İrfan Can Kahveci'yi önümüzdeki dönemde Avrupa'ya götürmeyi planlıyoruz.

- Trabzonsporlular belki bana kızacak ama Okay Yokuşlu'nun değeri 10 milyon Euro diyorlar, Okay 10 milyon Euro olsaydı satamazdık. 6 milyon çıkışı olduğu için gitti.

- Trabzonsporlular belki bana kızacak ama Okay Yokuşlu'nun değeri 10 milyon Euro diyorlar, Okay 10 milyon Euro olsaydı satamazdık. 6 milyon çıkışı olduğu için gitti.

- Abdülkadir Ömür var. Açalım bu çocukların önünü. 1 dakika tutmayın. Başaramazsa zaten Trabzonspor'a geri gelir.

- Abdülkadir Ömür var. Açalım bu çocukların önünü. 1 dakika tutmayın. Başaramazsa zaten Trabzonspor'a geri gelir.

- Enes Ünal'ın performansından memnunum. Daha 21 yaşında. 2.5 sene sonra, sakatlık olmazsa Avrupa'nın en üst 15 takımından birinde oynayacağını düşünüyoruz.

- Enes Ünal'ın performansından memnunum. Daha 21 yaşında. 2.5 sene sonra, sakatlık olmazsa Avrupa'nın en üst 15 takımından birinde oynayacağını düşünüyoruz.

Türkiye'ye dönmesini düşünmüyoruz. Bırakın orada kalsın, oynasın. İsteyen Türk kulüpler oldu. Orada 1 lira alacağına, burada 1.5 lira alsın diyorlar.

Türkiye'ye dönmesini düşünmüyoruz. Bırakın orada kalsın, oynasın. İsteyen Türk kulüpler oldu. Orada 1 lira alacağına, burada 1.5 lira alsın diyorlar.

- İsmail Köybaşı Beşiktaş’tan ayrılırken Avrupa’dan bir kulüple görüşüyorduk. Fenerbahçe isteyince İsmail tercihini böyle kullandı. İsmail’in sözleşmesi bitiyor. Nisan gibi kulüpteki geleceğini netleştiririz.

- İsmail Köybaşı Beşiktaş’tan ayrılırken Avrupa’dan bir kulüple görüşüyorduk. Fenerbahçe isteyince İsmail tercihini böyle kullandı. İsmail’in sözleşmesi bitiyor. Nisan gibi kulüpteki geleceğini netleştiririz.

- Fenerbahçe’nin transferlerinde Barış, Berke ve Harun transferlerini biz yaptık. Gerisi Comolli’nin transferleri. Bizim ilgimiz yok. Barış ve Berke’yi önceki yönetim de takip ediyordu.

- Fenerbahçe’nin transferlerinde Barış, Berke ve Harun transferlerini biz yaptık. Gerisi Comolli’nin transferleri. Bizim ilgimiz yok. Barış ve Berke’yi önceki yönetim de takip ediyordu.

- Berke Özer’i Fenerbahçe almasaydı, Manchester City alıyordu. Fenerbahçe önce davrandı.

- Berke Özer’i Fenerbahçe almasaydı, Manchester City alıyordu. Fenerbahçe önce davrandı.

- Barış Alıcı, Medipol Başakşehir ya da Galatasaray’a da gidebilirdi. Fenerbahçe transferi doğru zamanda gerçekleştirdi.

- Barış Alıcı, Medipol Başakşehir ya da Galatasaray’a da gidebilirdi. Fenerbahçe transferi doğru zamanda gerçekleştirdi.

- Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme önerirken kendi şartlarını önerebilirler. Biz de uygun mu, değil mi konuşuruz. Şu ana kadar Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı.

- Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme önerirken kendi şartlarını önerebilirler. Biz de uygun mu, değil mi konuşuruz. Şu ana kadar Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı.

- Cengiz Ünder, Roma transferde tek başına olsaydı daha düşük rakama gidecekti. Manchester City, '10'dan fazla verirsek yatırımdan çıkar, direkt oynayacağını bilsek 30 verir alırız' dedi. Onun üzerine Roma'ya gitti.

- Cengiz Ünder, Roma transferde tek başına olsaydı daha düşük rakama gidecekti. Manchester City, '10'dan fazla verirsek yatırımdan çıkar, direkt oynayacağını bilsek 30 verir alırız' dedi. Onun üzerine Roma'ya gitti.

- Mert Günok Bursaspor’dan ayrılırken Galatasaray ve Başakşehir ile görüştük. Ama oyuncumuzun Muslera’nın arkasında beklemesi yerine Volkan Babacan ile rekabete girmesini tercih ettik.

- Mert Günok Bursaspor’dan ayrılırken Galatasaray ve Başakşehir ile görüştük. Ama oyuncumuzun Muslera’nın arkasında beklemesi yerine Volkan Babacan ile rekabete girmesini tercih ettik.
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Fenerbahçe Berke Özer Manchester City Barış Alıcı başakşehir Galatasaray

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