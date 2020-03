Batur, Konak’ın raporunu video konferans ile aldı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplantıları dijitale taşıdı. Batur, belediyenin müdürleri ile video konferansta bir araya geldi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta başından itibaren nöbetleşe çalışma sistemine geçilen Konak Belediyesinde bürokratların toplantıları da video konferans ile yapılıyor. Salgınla mücadelede alınan önlemler ve belediye müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği haftalık toplantı da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un davetiyle video konferans yöntemi ile yapıldı. Başkan Batur, video konferansta Konak ile ilgili müdürlerden geniş kapsamlı bir rapor aldı.

"Her zaman ve her şartta hizmete devam"

Belediyenin tüm müdürlerinin hazır bulunduğu video konferansta, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar bir kez daha masaya yatırıldı. Müdürlükler arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda önümüzdeki günlerde alınacak yeni tedbirler ve yapılacak çalışmalar da açıklandı. Salgın önlemleri kapsamında toplantıları dijital ortama taşıdıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Her zaman ve her şartta şehrimize hizmet etmek bizim görevimiz. Bu görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için salgın günlerinde de toplantılarımızı aksatmıyor, görüşmelerimizi video konferans yöntemiyle yapıyoruz. Müdürlüklerimizin koordineli çalışması, hizmetin en doğru ve hızlı şekilde vatandaşa ulaşması gerekiyor. Virüs tehdidi ile yaşadığımız bugünlerde toplum sağlığının en üst düzeyde korunması, verdiğimiz hizmet ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olabilmek, temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının devamlılığı ve şehir hayatını paylaştığımız sokak hayvanlarının beslenmesi bizim için önemli” diye konuştu.