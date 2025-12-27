İtalya bu golü konuşuyor! Semih Kılıçsoy'dan Torino ağlarına füze: "Sen delisin kardeşim"

Beşiktaş'tan İtalya Serie A takımı Cagliari'ye transfer olan ve ilk sezondaki performansıyla adından söz ettiren milli yıldız Semih Kılıçsoy'dan Cagliari-Torino maçında müthiş bir gol geldi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN JENERİKLİK GOL

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 66. dakikada topu kendi yarı sahasından alan Kılıçsoy, rakip takımı çalıma dizerek Torina ceza sahasına kadar topu sürdü.

Tüm müdahalelere rağmen topu kaptırmayan genç yıldızımız, önünü açtıktan sonra attığı şutla jeneriklik bir gole imza attı!

TAKIM ARKADAŞLARI BÖYLE KUTLADI: "SEN DELİSİN KARDEŞİM"

Takımını deplasmanda 2-1 öne geçiren golü atan Semih Kılıçsoy ile takım arkadaşları gol sevincinde büyük coşku yaşadı.

Takım arkadaşları Semih'i muhteşem golü için kutlarken, "Sen delisin kardeşim" dedikleri anlar kameraya yansıdı.

TAKIMINA GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

Semih'in golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Cagliari, İtalya Seria A'da puanını 18'e yükselterek 14. sıraya yükseldi.