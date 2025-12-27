İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı: Tahliye nedenini duyurdu

Ünlülerin torbacısı olduğu iddia edilen, Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı soruşturmada "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olduğu iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Yaşar, adli kontrolle tahliye edildiğini söyledi.

İTİRAFÇI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ: AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, geçtiğimiz günlerde ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

SERCAN YAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Ünlü isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Yaşar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasının öne sürüldüğü Yaşar, adliyedeki ifadesinin ardından tahliye edildi.

İTİRAFÇI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİALARI YALANLADI

Sercan Yaşar bugün avukatı İbrahim Atakan Sert aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olarak tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yaşar, adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini söyledi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLADI: "ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMADIM"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm kamuoyunun da bildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilimiz Sercan Yaşar, yürütülen soruşturma dosyasında kötü niyetli ve asılsız bir ihbardan kaynaklı şüpheli olarak yer almıştır. İsnat edilen suça ilişkin müvekkilimizin ikametinde gerçekleştirilen arama ve el koyma faaliyeti akabinde uyuşturucu madde ticaretine konu olabilecek nitelik ve miktarda herhangi bir uyuşturucu madde, hassas terazi, paketleme materyali, suçtan elde edildiği iddia edilebilecek para gibi herhangi bir somut delil ele geçirilmemiştir. Ancak müvekkilin ifade işlemleri sırasında cep telefonu şifrelerini kolluk görevlilerine vermiş olmasına rağmen, arama ve gözaltı sürecinde anksiyete rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı panik hali içerisinde WhatsApp uygulamasını sildiği iddiası, suçla bağlantısı ortaya konulmaksızın tutuklama kararına gerekçe yapılmıştır.

"MÜVEKKİLİN TAHLİYESİNE KARAR VERMİŞTİR"

Soruşturmanın geldiği aşamada İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, müvekkilin sabit ikametgah sahibi olması, kaçma veya saklanma şüphesini destekleyen tek bir somut olgunun dahi bulunmaması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın istisnai ve son çare niteliğinde bir koruma tedbiri olması ve ölçülülük ilkesinin açıkça ihlal edilmesi hususlarını birlikte değerlendirerek; dosya bakımından tutuklama tedbirinin zorunlu olmadığına, beklenen amacın adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle sağlanabileceğine hükmetmiş ve bu gerekçelerle müvekkilin tahliyesine karar vermiştir.

Bu noktada açıkça vurgulamak gerekir ki; müvekkil Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar hukuken ve fiilen imkânsızdır. Zira etkin pişmanlık, ancak kişinin atılı suçu işlediğini kabul etmesi ve bu suçun ortaya çıkarılmasına katkı sunması halinde gündeme gelebilen bir kurumdur.

Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde düzenlenen bu hüküm, suçu sabit hale gelen kişiler bakımından yalnızca cezada indirim öngörmekte olup, cezasızlık sonucunu doğurmaz. Oysa müvekkilimiz yönünden, soruşturmanın başından itibaren yapılan tüm inceleme ve değerlendirmeler, isnat edilen suçun işlendiğine ilişkin şüpheyi dahi son derece zayıflatmıştır.

"İDDİALAR, HUKUKİ DAYANAKTAN TAMAMEN YOKSUN"

Bu nedenle, müvekkilin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar, hukuki dayanaktan tamamen yoksun, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik açıklamalardan ibarettir. Buna rağmen, bazı basın ve sosyal medya mecralarında müvekkilimizin gerçeğe aykırı biçimde suçlu gibi gösterildiği, tahliye ve adli kontrol kararının içeriği bilinçli şekilde çarpıtıldığı ve kamuoyunun kasten yanıltıldığı görülmektedir.

Müvekkil, henüz soruşturma aşamasında olmasına rağmen, gerçeğe aykırı haberler ve sorumsuz paylaşımlar yoluyla açık bir itibar suikastine maruz bırakılmış, kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bu nedenle; müvekkilimizin masumiyet karinesini ihlal eden, gerçeğe aykırı bilgi yayan ve itibar zedelemeye yönelik yayın, paylaşım ve yorumlar hakkında cezai ve hukuki tüm yollara başvurulacak, sorumlular hakkında ivedilikle hukuki işlem başlatılacaktır."