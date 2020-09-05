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Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşklarını ilan ediyor! Bay Yanlış 10. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 02:28 | Son Güncelleme

Bay Yanlış dizisi 10. bölümüyle ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 10. bölümünde Bay Yanlış'ın 11. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Bay Yanlış'ın 11. bölüm fragmanında Özgür ve Ezgi'nin aşklarını ilan ederek öpüştükleri sahne dikkatleri çekiyor.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 10. bölümüyle 4 Eylül Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 11 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 11. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?


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