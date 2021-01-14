Bayat balık nasıl anlaşılır? Taze balık ile bayat balık arasındaki farklar

Bağışıklık sistemini koruyan, zeka gelişimine fayda sağlayan balık içindeki Omega 3 sayesinde kalp damar sağlığını koruyucu özellik taşır. Kemikleri güçlendirir, hücreleri onarır, kişiler depresyondan korur. Diyabet riskini azaltarak alzheimer olasılığını düşüren balık yüksek kolesterolün düşürülmesini sağlayarak eklem rahatsızlıklarında da önemli bir rol üstlenir. Yağ oranının azlığı ve bol proteinli hücreleri sayesinde cildi güzelleştirerek çocuklarda algılama ve dikkat yetisini artırır. Tüm bu yararları sağlayan balık bayat olarak tüketildiğinde vücudun baş düşmanı haline gelebilir. Bu nedenle balık alırken dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek büyük önem taşır.
Peki balık alan kişiler balığın taze olup olmadığını nasıl anlayabilir? İşte bu noktada bakmanız gerekenler...
1. Adım: Derisine Bakın:
Bayat balık nasıl anlaşılır sorusunun cevaplanması için ilk bakacağınız nokta balığın derisi olmalı.Taze balık diri ve canlı görünür. Derisi parlaktır. Bayat balığın derisi mat ve cansız görünür.
2. Adım: Pullarını İnceleyin:
Taze balığın pulları sert ve sıkıdır. Balığa dokunduğunuzda ellerinize yapışmaz.
3. Adım: Solungaçlarını Kontrol Edin:
Taze balığın solungaçları kırmızı ve ıslaktır. Bazı balıkçılar bu nedenle balıkların solungaçlarına boya sürebilirler. Bu konuda dikkatli olmalısınız.
4. Adım: Gözlerine Bakın:
Taze balığın gözleri canlı ve dışa doğru çıkıtır. Bayat balığın gözleri ise solgun ve çöküktür.
5. Adım: Ağzına Bakın:
Ağzı kapalı mı açık mı kontrol edin. Taze balığın ağzı kapalı olur. Bayat balığınsa açıktır.
6. Adım: Kokusuna Dikkat Edin:
Taze balığın kokusu zor hissedilir. Bayat balığınsa ağır ve keskin bir kokusu vardır.
7. Adım: Balığı Havaya Kaldırın:
Balığı havaya kaldırdığınızda sağa sola düşüyorsa o balık bayattır. Taze balık havaya kaldırıldığında şekli bozulmaz.
8. Adım: Parmağınızı Balığın Üzeriine Bastırın:
Balığın üzerine parmağınzı bastırdığınızda parmağınızın izi çıkıyorsa balık bayattır. Taze balığın derisi daha sıkı olduğundan üzerinde iz kalmaz.
9. Adım: Balığı Suya Atın:
Balığı suya atıp yüzeye çıkıp çıkmadığına bakın. Bayat balık suyun üzerine çıkarken taze balık dibe batar.
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