Bayat balık nasıl anlaşılır? Taze balık ile bayat balık arasındaki farklar

Bağışıklık sistemini koruyan, zeka gelişimine fayda sağlayan balık içindeki Omega 3 sayesinde kalp damar sağlığını koruyucu özellik taşır. Kemikleri güçlendirir, hücreleri onarır, kişiler depresyondan korur. Diyabet riskini azaltarak alzheimer olasılığını düşüren balık yüksek kolesterolün düşürülmesini sağlayarak eklem rahatsızlıklarında da önemli bir rol üstlenir. Yağ oranının azlığı ve bol proteinli hücreleri sayesinde cildi güzelleştirerek çocuklarda algılama ve dikkat yetisini artırır. Tüm bu yararları sağlayan balık bayat olarak tüketildiğinde vücudun baş düşmanı haline gelebilir. Bu nedenle balık alırken dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek büyük önem taşır.

Peki balık alan kişiler balığın taze olup olmadığını nasıl anlayabilir? İşte bu noktada bakmanız gerekenler...

BAYAT BALIĞI ANLAMANIN PÜF NOKTALARI!

1. Adım: Derisine Bakın:

Bayat balık nasıl anlaşılır sorusunun cevaplanması için ilk bakacağınız nokta balığın derisi olmalı.Taze balık diri ve canlı görünür. Derisi parlaktır. Bayat balığın derisi mat ve cansız görünür.